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    Макдэвид заявил, что хочет оказаться в книгах хоккейной истории

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз
    Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал о том, что хотел бы стоять в одном ряду с Уэйном Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орром в хоккейной истории.

    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид

    «В конечном итоге я хочу, чтобы моё имя упоминалось в книгах хоккейной истории и было в числе величайших хоккеистов всех времён.

    Рядом с такими парнями, как Гретц, Марио и Бобби, а также другими, которых я не назвал. Это определённо то, чего я хочу», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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    • В нынешнем сезоне Макдэвид сыграл 78 матчей за «Эдмонтон» и набрал 148 (62+86) очков. «Нефтяники» занимают 2-е место в турнирной таблице Западной конференции со 103 очками в активе.

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