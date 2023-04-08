Макдэвид заявил, что хочет оказаться в книгах хоккейной истории

Нападающийрассказал о том, что хотел бы стоять в одном ряду св хоккейной истории.

«В конечном итоге я хочу, чтобы моё имя упоминалось в книгах хоккейной истории и было в числе величайших хоккеистов всех времён.

Рядом с такими парнями, как Гретц, Марио и Бобби, а также другими, которых я не назвал. Это определённо то, чего я хочу», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Макдэвид сыграл 78 матчей за «Эдмонтон» и набрал 148 (62+86) очков. «Нефтяники» занимают 2-е место в турнирной таблице Западной конференции со 103 очками в активе.