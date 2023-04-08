Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Данная статистика включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду (GSVA).
В сотню лучших попали восемь российских хоккеистов: Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 4,0) — 16-е место, Кирилл Капризов («Миннесота», 3,5) — 26-е, Андрей Кузьменко («Ванкувер», 3,1) — 42-е, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй», 3,1) — 43-е, Артемий Панарин («Рейнджерс», 2,8) — 58-е, Евгений Малкин («Питтсбург», 2,6) — 72-е, Андрей Свечников («Каролина», 2,5) — 79-е, Павел Бучневич («Сент-Луис», 2,3) — 86-е.
Лидером рейтинга стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (6,7).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1,8) оказался на 128-м месте.
В рейтинг попали хоккеисты, сыгравшие не менее 10 матчей.