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    • Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ
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    Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз Ванкувер Кэнакс Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнз Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Питтсбург Пингвинз НХЛ
    Авторитетное издание The Athletic опубликовало обновленный список самых ценных игроков НХЛ с учетом продвинутой статистики.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Данная статистика включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду (GSVA).

    В сотню лучших попали восемь российских хоккеистов: Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 4,0) — 16-е место, Кирилл Капризов («Миннесота», 3,5) — 26-е, Андрей Кузьменко («Ванкувер», 3,1) — 42-е, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй», 3,1) — 43-е, Артемий Панарин («Рейнджерс», 2,8) — 58-е, Евгений Малкин («Питтсбург», 2,6) — 72-е, Андрей Свечников («Каролина», 2,5) — 79-е, Павел Бучневич («Сент-Луис», 2,3) — 86-е.

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    • Лидером рейтинга стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (6,7).

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1,8) оказался на 128-м месте.

    В рейтинг попали хоккеисты, сыгравшие не менее 10 матчей.

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