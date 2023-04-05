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    Воробьев о серии с «Авангардом»: Ведущие хоккеисты соперника сыграли сильнее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался о проигранной серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» (0:4 в серии).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Проигрывали и выигрывали всегда вместе, командой. Конечно, ждали от ребят большего. Но не только от иностранцев.

    Жёсткая критика Ласькова в адрес Голдобина? Не хочу останавливаться на персоналиях. Скажу, что лидеры "Авангарда" во втором раунде плей-офф проявили себя лучше наших лидеров, это факт.

    Не собираюсь никого упрекать, но ведущие хоккеисты соперника действительно сыграли сильнее», — сказал Воробьёв Чемпионату.

  • Воробьев покинул пост главного тренера «Магнитки»
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    • Напомним, что на пресс-конференции по итогам сезона Илья Воробьев объявил о своем уходе с поста главного тренера «Металлурга».

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