Воробьев о серии с «Авангардом»: Ведущие хоккеисты соперника сыграли сильнее

Бывший главный тренервысказался о проигранной серии плей-офф КХЛ с(0:4 в серии).

«Проигрывали и выигрывали всегда вместе, командой. Конечно, ждали от ребят большего. Но не только от иностранцев.

Жёсткая критика Ласькова в адрес Голдобина? Не хочу останавливаться на персоналиях. Скажу, что лидеры "Авангарда" во втором раунде плей-офф проявили себя лучше наших лидеров, это факт.

Не собираюсь никого упрекать, но ведущие хоккеисты соперника действительно сыграли сильнее», — сказал Воробьёв Чемпионату.

Напомним, что на пресс-конференции по итогам сезона Илья Воробьев объявил о своем уходе с поста главного тренера «Металлурга».