Пашков рассказал, в чем «Авангард» сильнее «Металлурга» в плей-офф

Олимпийский чемпионвысказал мнение о серии второго раунда плей-офф КХЛ(счет в серии 3:0).

«Посмотрите на движение этих команд — они хорошо готовы функционально, бегут. То же могу сказать и об "Адмирале", который, несмотря на все перелеты, навязывает борьбу и "Ак Барсу".

Сейчас такой этап сезона, когда многое решает функциональная подготовка. Не могу сказать, что тот же "Авангард" по составу сильнее "Магнитки". Но вы обратите внимание на лавочку Омска — игроки даже после длинных смен спокойно дышат. Это показательно.

Профессиональный спорт нельзя обмануть. Игра любой команды базируется на функциональной готовности игроков и команды в целом, а она формируется летом, в предсезонный период.

Помнится, в сентябре многие ругали бывшего тренера "Авангарда" Рябыкина, но весна показывает, что в августе он и его штаб отработали очень качественно. А новый тренер Кравец пришел на хороший фундамент и его только усилил.

СКА вообще ровно проходит весь сезон, это тоже показатель большой летней работы», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

«Авангард» сыграет 4-й матч серии плей-офф с «Металлургом» 23 марта в Магнитогорске. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.