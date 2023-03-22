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    Пашков рассказал, в чем «Авангард» сильнее «Металлурга» в плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Олимпийский чемпион Александр Пашков высказал мнение о серии второго раунда плей-офф КХЛ «Авангард»«Металлург» (счет в серии 3:0).

    «Авангард» — «Металлург»
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    «Авангард» — «Металлург»

    «Посмотрите на движение этих команд — они хорошо готовы функционально, бегут. То же могу сказать и об "Адмирале", который, несмотря на все перелеты, навязывает борьбу и "Ак Барсу".

    Сейчас такой этап сезона, когда многое решает функциональная подготовка. Не могу сказать, что тот же "Авангард" по составу сильнее "Магнитки". Но вы обратите внимание на лавочку Омска — игроки даже после длинных смен спокойно дышат. Это показательно.

    Профессиональный спорт нельзя обмануть. Игра любой команды базируется на функциональной готовности игроков и команды в целом, а она формируется летом, в предсезонный период.

    Помнится, в сентябре многие ругали бывшего тренера "Авангарда" Рябыкина, но весна показывает, что в августе он и его штаб отработали очень качественно. А новый тренер Кравец пришел на хороший фундамент и его только усилил.

    СКА вообще ровно проходит весь сезон, это тоже показатель большой летней работы», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

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