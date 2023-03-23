В четвертом матче серии 1/2 финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Металлург» 23 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Переломный момент в Магнитогорске не наступил. После трех матчей серии «Металлург» Мг находится в миллиметрах от финиша сезона — 0:3. Вероятно, на результатах команды отражается изнурительный раунд с «Авто».

Несмотря на три подряд влета, «Металлург» Мг ни разу не слился крупно. В первом матче все решилось в овертайме — 1:2 ОТ. По ходу встречи Семен Кошелев забросил единственную шайбу магнитогорцев, а на этапе до первого гола «лисы» держались почти 9 минут.

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Во втором матче был настоящий экшен. В лайв-режиме «Авангард» ввалил три безответные шайбы в первом периоде, на которые команда Воробьева ответила тремя своими. Приглушил «Магнитку» гол Рида Буше. Его гости перекрыть не сумели — 3:4.

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На своей территории Магнитогорск также срезался в овертайме — 2:3 ОТ. При этом к 14-й минуте третьего периода Карпов и Дронов обеспечили «Металлургу» Мг минимальное преимущество — 2:1. За 5 минут до финальной сирены хозяева устроились на 2:2, а в овертайме упали на 4-й минуте.

«Авангард»

В данный момент «Авангард» можно считать королем текущего плей-офф. В серии с «Магниткой» он ведет максимально комфортно — 3:0, а общий вин-стрик в Кубке Гагарина-2022/23 дошел до семи матчей.

Полуфинальный раунд «Авангарду» посчастливилось открыть на родной «G-Drive Арене», где первую победу удалось перекусить в овертайме — 2:1 ОТ. В конце 8-й минуты победную шайбу всадил Арсений Грицюк.

Во втором матче для Омска ситуация складывалась идеально. Ввалив три подряд шайбы, «ястребы» ушли на первый перерыв. Но к третьим двадцати камбэк-режим «Магнитки» подкрутил счет к 3:3. К счастью, в ростере хозяев царит Рид Буше, который прикончил «Металлург» Мг — 4:3. В этой встрече он прописал двоечку.

Выкусывать волевую победу пришлось в гостевом заходе, где ничью для «Авангарда» за 5 минут до сирены достал Виктор Сведберг. Для защитника это первый гол в текущем сезоне. А палачом «Магнитки» в овертайме вновь стал Арсений Грицюк. На этот раз страйкер потратил 4 минуты.

Коэффициенты

Победу «Металлурга» Мг букмекеры оценивают в 2.37, ничью — в 3.95, а победу «Авангарда» — в 2.65.

Прогноз

В третьем матче серии «Авангард» вновь не был запредельно активным в атаке, зато точность его бросков в очередной раз поднялась на солидный уровень. Этого оказалось достаточно, чтобы третий раз кряду грохнуть «Магнитку».

Теперь Омск находится в шаге от финала конференции, за который будет резаться во всю уже в четвертом матче. После трех оплеух «Металлург» Мг может подкосить психологически , а если говорить о силах команды, то их запас изначально был слабым, учитывая серию с «Авто». Кажется, в предстоящем матче хозяева распрощается с плей-офф.

Ставка

Команда Михаила Кравеца явно хотела бы получить дополнительный отдых. Так было в серии с «Сибирью». Ради этого Омск кикнет «Магнитку» уже в четвертой игре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.37.

Еще один перфоманс крутых страйкеров Омска ментально убьет невезучую бригаду Воробьева, поэтому наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит с форой -1 за 3.40.