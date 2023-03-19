Панарин обогнал Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Рейнджерс»оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:0).

В этом сезоне 31-летний россиянин набрал 77 (22+55) очков. Всего в североамериканской лиге Артемий набрал 645 очков в 577 матчах.

Таким образом, Панарин опередил Игоря Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Теперь форвард «синерубашечников» занимает 15-е место в национальном рейтинге.\ У него 644 (169+475) очка за 921 матч.

Лучшим бомбардиром НХЛ среди россиян является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 1 475 (817+658) очков.