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    Жамнов высказался о назначении на пост главного тренера «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Алексей Жамнов поделился мнением о назначении на пост главного тренера «Спартака».

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить "Спартак", клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков. Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны.

    Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов московской команды», — приводит слова Жамнова официальный телеграм-канал клуба.

  • Жамнов назначен главным тренером «Спартака»
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    • 14 марта «Спартак» объявил о подписании контракта с новым главным тренером Алексеем Жамновым. По итогам регулярного чемпионата «красно-белые» заняли 9-е место в турнирной таблице Запада и остались без плей-офф.

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