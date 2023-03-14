Жамнов высказался о назначении на пост главного тренера «Спартака»

поделился мнением о назначении на пост главного тренера

«Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить "Спартак", клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков. Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны.

Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов московской команды», — приводит слова Жамнова официальный телеграм-канал клуба.

14 марта «Спартак» объявил о подписании контракта с новым главным тренером Алексеем Жамновым. По итогам регулярного чемпионата «красно-белые» заняли 9-е место в турнирной таблице Запада и остались без плей-офф.