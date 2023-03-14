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    Жамнов назначен главным тренером «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Главным тренером московского «Спартака» стал Алексей Жамнов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Хоккейный клуб "Спартак" Москва приветствует Алексея Юрьевича в качестве главного тренера — желаем много новых побед, успехов и удачи во главе московского "Спартака"!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

    Сейчас Алексей Жамнов возглавляет сборную России и занимает должность советника председателя наблюдательного совета «Спартака» и руководителя проекта Академия «Спартак».

    Московская команда заняла 9-е место в Западной конференции и осталась без плей-офф в нынешнем сезоне, набрав 64 очка.

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