Жамнов назначен главным тренером «Спартака»

Главным тренером московскогостал. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб "Спартак" Москва приветствует Алексея Юрьевича в качестве главного тренера — желаем много новых побед, успехов и удачи во главе московского "Спартака"!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Сейчас Алексей Жамнов возглавляет сборную России и занимает должность советника председателя наблюдательного совета «Спартака» и руководителя проекта Академия «Спартак».

Московская команда заняла 9-е место в Западной конференции и осталась без плей-офф в нынешнем сезоне, набрав 64 очка.