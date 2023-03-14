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    Свечников выбыл из-за травмы на неопределенный срок

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз
    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников получил травму колена и выбыл на неопределенный срок. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.

    Андрей Свечников
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    Андрей Свечников

    Российский хоккеист получил травму в матче с «Вегасом» (0:4) 12 марта, из-за чего пропустил игру с «Нью-Джерси» (0:3).

    «В понедельник Андрею сделали МРТ, он консультировался с нашими врачами. Мы продолжаем собирать информацию, чтобы принять наилучшее решение для его здоровья. Мы предоставим дополнительную информацию, когда решение будет принято», — сказал Уодделл.

    В 64 матчах текущего регулярного чемпионата 22-летний Свечников набрал 55 очков — 23 гола и 32 результативные передачи. Ранее он принял участие в Матче всех звезд НХЛ.

    До завершения регулярного чемпионата НХЛ остался один месяц. «Харрикейнс» (94 очка в 65 играх) делят лидерство в Столичном дивизионе с «Нью-Джерси».

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