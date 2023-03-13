Канада и США выступают за возвращение сборной России на ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) может вернуть сборную России на чемпионат мира уже в 2024 году.

«Идея IIHF состоит в том, чтобы допустить сборную России на молодежный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гетеборге. Но для этого в мае на конгрессе IIHF нужно принять такое решение. И весь вопрос в том, как это будет сделано. Большинство членов IIHF выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира уже из бизнес‑соображений. За это выступают даже Канада и США. Против — ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея. Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путем голосования всех членов на конгрессе IIHF, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры.

В IIHF понимают, какую прибыль они упускают. Тот же чемпионат мира в мае 2023 года, если бы он прошел в Санкт‑Петербурге на новой арене на 23 тысячи зрителей, мог бы побить рекорд посещаемости. Интерес к турниру был бы рекордным и потому, что каждый матч России против таких стран, как Финляндия, Чехия или Латвия, имел бы колоссальный резонанс. А это — деньги, которых IIHF сейчас так не хватает», — заявил источник в комментарии «Матч ТВ».

В феврале 2022 года совет IIHF отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Россию лишили права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.