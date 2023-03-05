Кудашов: Начало первого первого периода? Мы готовили к этому команду, но не справились

Главный тренер московскогодал свой комментарий относительно матча против(2:5).

«Отличная игра. Думаю, зрителям понравилась. Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам — и динамовским, и местным. В такой обстановке здорово играть. Старый стадион с историей, болельщики помогают создавать отличную атмосферу.

Что произошло в начале первого периода? Это проблема, мы готовили к этому команду, но не справились. Замена Коновалова была продиктована соображением встряхнуть команду? Да, всё правильно. Не взял тайм-аут перед игрой "пять на три"? Дополнительно рисуют, когда ты что-то новое делаешь. Когда ты тренируешься целый год и все знают, что делать, то зачем это нужно?

Два гола за шесть минут в третьем периоде? Любая игра складывается из ошибок. Вот именно третий гол — детский сад. Что тут говорить», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Таким образом, нижегородцы сравняли счет в серии и теперь он составляет 1:1. Ответный поединок состоится в Москве 6 марта.