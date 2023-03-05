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    Кудашов: Начало первого первого периода? Мы готовили к этому команду, но не справились

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов дал свой комментарий относительно матча против «Торпедо» (2:5).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Отличная игра. Думаю, зрителям понравилась. Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам — и динамовским, и местным. В такой обстановке здорово играть. Старый стадион с историей, болельщики помогают создавать отличную атмосферу.

    Что произошло в начале первого периода? Это проблема, мы готовили к этому команду, но не справились. Замена Коновалова была продиктована соображением встряхнуть команду? Да, всё правильно. Не взял тайм-аут перед игрой "пять на три"? Дополнительно рисуют, когда ты что-то новое делаешь. Когда ты тренируешься целый год и все знают, что делать, то зачем это нужно?

    Два гола за шесть минут в третьем периоде? Любая игра складывается из ошибок. Вот именно третий гол — детский сад. Что тут говорить», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

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