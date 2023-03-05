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    «Бостон» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярки НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс
    В домашнем матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» со счетом 4:1 разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра завершилась со счетом 4:1.

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    У «Брюинз» 2 пункта (1+1) набрал Чарли Койл. Также голевой передачей отметился россиянин Дмитрий Орлов.

    У «Рейнджерс» двумя шайбами отметился лексис Лафренье. Ассист у Владимира Тарасенко.

    Регулярный чемпионат НХЛ
    «Бостон» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
    Голы: Койл — 12 (Бертуцци, Фредерик), 18:07 — 1:0. Носек — 5 (мен., Койл), 20:30 — 2:0. Лафренье — 12 (бол., Труба, Тарасенко), 27:03 — 2:1. Бержерон — 23 (Маршан, Орлов), 52:56 — 3:1. Пастрняк — 44 (Макэвой, Крейчи), 56:40 — 4:1. Лафренье — 13 (Миккола, Какко), 58:34 — 4:2Вратари: Ульмарк — Шестеркин (58:41)Штраф: 11 — 11Броски: 24 (6+9+9) — 26 (10+13+3)

    «Бостон» выиграл 10-ю матч подряд в регулярке. Сейчас клуб продолжает лидировать в Восточной конференции.

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