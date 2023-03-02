ЦСКА обыграл «Северсталь» в плей-офф Кубка Гагарина

По дублю у хозяев оформили Сергей Плотников и Виталий Абрамов. Михаила Григоренко забил одну шайбу.
Счет у гостей размочили Илья Иванцов и Робин Пресс.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Голы: Пресс — 1 (бол., Гераськин), 8:59 — 0:1. Григоренко — 1 (Дитц, Макаров), 24:44 — 1:1. Абрамов — 1 (Дыбленко, Мингачев), 25:41 — 2:1. Абрамов — 2 (Нестеров), 42:56 — 3:1. Плотников — 1 (Классон, Нестеров), 43:20 — 4:1. Иванцов — 1 (Лишка), 52:24 — 4:2. Плотников — 2 (п.в.), 59:04 — 5:2Вратари: Шарыченков — Шугаев (58:03 — 59:04)Штраф: 2 — 8Броски: 43 (9+19+15) — 19 (8+3+8)
Серия будет длиться до четырех побед одном из команд. ЦСКА ведет 1:0. Ответный поединок состоится 4 марта.