Швейцария по буллитам обыграла Латвию на молодежном ЧМ

Сборнаявыиграла ув матче молодежного чемпионата мира-2023 — 3:2 Б.

Автором победного буллита стал 19-летний нападающий «Лионс» Лекит Райхле.

Швейцарцы одержале две победы (обе не в основное время) в двух встречах и лидируют в группе В. Латыши с двумя поражениями располагаются на четвертой строчке.

Молодежный чемпионат мира Группа B Швейцария U20 — Латвия U20 — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Робен — 1 (Дзанетти), 8:20 — 1:0. Локмелис — 1 (Озолиньш, Казак), 13:03 — 1:1. Дукурс — 1 (бол., Лавиньш, Озолиньш), 37:50 — 1:2. Дионисио — 1 (Бьяска, Биксель), 58:04 — 2:2Победный буллит: РайхлеВратари: Паше (57:52 — 58:04) — БерзиньшШтраф: 18-6Броски: 29 (8+10+10+1) — 18 (7+9+1+1)

В следующем матче МЧМ-2023 Швейцария сыграет с США, а Латвия — с Финляндией.