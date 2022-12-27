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    Жамнов может возглавить «Спартак»

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    Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов может возглавить московский «Спартак», сообщает «Матч ТВ».

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    По информации источника, руководство красно-белых не в восторге от работы нынешнего главного тренера команды Игоря Гришина. При этом в этом сезоне специалиста менять не станут.

    Но на следующий сезон рассматривают вариант, при котором Гришин вернется работать в «Химик» (ВХЛ), а «Спартак» возглавит Жамнов, у которого к тому времени закончится контракт с ФХР.

    Жамнов, помимо работы в сборной России, руководит академией «Спартака» и является советником председателя наблюдательного совета клуба. Он работал в «Спартаке» старшим тренером с 2018 по 2021 год.

    52-летний специалист возглавляет национальную команду с сентября 2021 года и ранее не исключал, что может совмещать работу в сборной и клубе.

    21 декабря появилась информация, что что контракт с Жамновым не будет продлен, поскольку тренерский совет ФХР оценивает его работу как неудовлетворительную. Сам специалист опроверг это.

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