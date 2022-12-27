Финляндия победила Словакию на МЧМ-2023

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Игра проходила в Монктоне (Канада). Счет составил со 5:2 в пользу финнов.
Молодежный чемпионат мира. Группа B
Финляндия U20 — Словакия U20 — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Голы: Пяйвяринта — 1 (Суоми, Эрвасти), 8:54 — 1:0. Репчик — 1 (бол., Дворски, Штрбак), 19:49 — 1:1. Кемелль — 1 (Койвунен, Салин), 23:34 — 2:1. О. Капанен — 1 (Кемелль), 27:45 — 3:1. Нюман — 1 (бол., Вилен, О. Капанен), 33:56 — 4:1. Репчик — 2 (бол., Штрбак, Черник), 43:22 — 4:2. Ламберт — 1 (Эрвасти), 45:01 — 5:2Вратари: Лампинен — Андришик (Маринов, 33:56)Штраф: 6 — 2Броски: 23 (9+7+7) — 24 (10+6+8)
В прошлом матче Финляндия уступила Швейцарии в овертайме со счетом 2:3.
Следующий поединок победители проведут 29 декабря, в котором встретятся с Латвией. Словакам предстоит матч против США.
Группа В
- 1. США (3 очка)
- 2. Швейцария (2)
- 3. Словакия (0)
- 4. Латвия (0).