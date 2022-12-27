Быков: Билялетдинов сможет встряхнуть «Ак Барс», придать динамики, эмоций и амбиций

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о возвращениина пост главного тренера

«Зинэтула Хайдярович как никто другой сможет встряхнуть команду, придать динамики, эмоций и амбиций. Это родной человек для "Ак Барса", знающий и многого добившийся с командой. Сейчас будет очень интересно посмотреть.

Он изнутри знает и видит те проблемы, которые были. "Ак Барс" — опытная команда, которая не привыкла проигрывать. Они хотят завоёвывать трофеи. Будет очень интересно посмотреть, как команда преобразится.

Можно только пожелать удачи. Это назначение также придаст дополнительный импульс и интерес чемпионату. Возвращение претендента на чемпионство — это всегда дополнительная конкуренция и хорошие матчи. Наверняка болельщики рады и счастливы, что вновь увидят легендарного тренера.

К сожалению, не получилось у моего друга и коллеги Олега Знарка. Но такие моменты в жизни случаются. Зинэтуле Хайдяровичу удачи», — сказал Быков «Чемпионату».

Напомним, нынешний сезон «Ак Барс» начинал с Олегом Знарком у руля команды. В начале декабря наставник объявил об уходе из клуба. Юрий Бабенко исполнял обязанности главного тренера с тех пор.