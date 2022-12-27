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    «Ак Барс» объявил о назначении Билялетдинова на пост главного тренера

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс КХЛ
    Казанский «Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    Соглашение заключено до конца текущего сезона КХЛ. Юрий Бабенко, исполнявший обязанности наставника, останется в команде и займёт место ассистента главного тренера.

    «Мы благодарим Юрия Бабенко, который взял на себя ответственность в трудный момент, и очень ценим его работу.

    В последних семи матчах с Зинэтулой Хайдяровичем в штабе команда набрала 11 очков из 13 возможных, улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина.

    Главная задача на сезон с команды не снималась, сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение.

    Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина клубная пресс-служба.

    Напомним, нынешний сезон «Ак Барс» начинал с Олегом Знарком у руля команды. В начале декабря наставник объявил об уходе из клуба.

    С именем Билялетдинова связаны самые громкие успехи казанцев. Под его руководством клуб трижды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), а также один раз выходил в финал (2015); становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).

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