«Ак Барс» объявил о назначении Билялетдинова на пост главного тренера

Казанскийобъявил о назначениина пост главного тренера команды.

Соглашение заключено до конца текущего сезона КХЛ. Юрий Бабенко, исполнявший обязанности наставника, останется в команде и займёт место ассистента главного тренера.

«Мы благодарим Юрия Бабенко, который взял на себя ответственность в трудный момент, и очень ценим его работу.

В последних семи матчах с Зинэтулой Хайдяровичем в штабе команда набрала 11 очков из 13 возможных, улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина.

Главная задача на сезон с команды не снималась, сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение.

Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина клубная пресс-служба.

Напомним, нынешний сезон «Ак Барс» начинал с Олегом Знарком у руля команды. В начале декабря наставник объявил об уходе из клуба.

С именем Билялетдинова связаны самые громкие успехи казанцев. Под его руководством клуб трижды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), а также один раз выходил в финал (2015); становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).