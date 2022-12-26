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    Швейцария в овертайме одолела Финляндию на старте МЧМ-2023

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии Сборная Финляндии
    Сборная Швейцарии одержала победу над командой Финляндии (3:2 ОТ) в овертайме стартового матче молодежного чемпионата мира-2023 (U20).

    Сборная Швейцарии
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    Сборная Швейцарии

    В составе победителей в основное время отличились Лоренцо Каноника (33-я минута) и Джереми Джабола (45). Автором победной шайбы стал нападающий Аттилио Биаска (61).

    Шайбы за Финляндию забросили Конста Капанен (23) и Калле Вяйсянен (49).

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Финляндия U20 — Швейцария U20 — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: К. Капанен — 1 (Вяйсянен, Пяйвяринта), 22:24 — 1:0. Каноника — 1 (Тайбель), 32:54 — 1:1. Джабола Прада — 1, 44:43 — 1:2. Вяйсянен — 1 (Пяйвяринта, Эрвасти), 48:09 — 2:2. Бьяска — 1 (Биксель), 60:41 — 2:3Вратари: Коскенвуо — ПашеБроски: 16 (4+5+7+0) — 27 (6+10+9+2)Штраф: 2 — 4
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