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    Мирошниченко: Я был ошарашен, когда узнал об онкологии

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    Форвард системы «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал о своей реакции на новость об онкологии.

    Иван Мирошниченко
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    Иван Мирошниченко

    «В декабре-январе прошёл медкомиссию, врачи обратили внимание на то, что показатели крови были не в норме. Начал проходить обследования, слетал в Германию, где мне подтвердили диагноз.

    Я был ошарашен. Никогда с этим и близко не сталкивался, ни у кого из родственников ничего подобного не было, а у меня вдруг вылезло. А на очереди ведь был юниорский чемпионат мира, драфт НХЛ.

    На ум сразу приходили мысли: "Всё пропало". Нет, с хоккеем я тогда не простился — даже и не думал, что закончу со спортом. Но понимал, что драфт точно провален. Чемпионат мира — тоже до свидания.

    В интернете почитал про саму болезнь, про спортсменов, которые прошли через это, врачи многое рассказали, что не такой уж и страшный это недуг.

    Да, от него умирают, но остается большой процент вероятности вылечиться и продолжить нормальную жизнь. Чуть-чуть попаниковал, и всё. Никакой депрессии не было.

    Нелегко было пройти через это всё из-за самочувствия, химиотерапии, но с ментальным здоровьем не испытывал проблем», — цитирует Мирошниченко РИА Новости.

    Напомним, что в марте 2022 года у Мирошниченко обнаружили опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок лечился в Германии.

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