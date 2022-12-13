Мирошниченко: Я был ошарашен, когда узнал об онкологии

Форвард системырассказал о своей реакции на новость об онкологии.

«В декабре-январе прошёл медкомиссию, врачи обратили внимание на то, что показатели крови были не в норме. Начал проходить обследования, слетал в Германию, где мне подтвердили диагноз.

Я был ошарашен. Никогда с этим и близко не сталкивался, ни у кого из родственников ничего подобного не было, а у меня вдруг вылезло. А на очереди ведь был юниорский чемпионат мира, драфт НХЛ.

На ум сразу приходили мысли: "Всё пропало". Нет, с хоккеем я тогда не простился — даже и не думал, что закончу со спортом. Но понимал, что драфт точно провален. Чемпионат мира — тоже до свидания.

В интернете почитал про саму болезнь, про спортсменов, которые прошли через это, врачи многое рассказали, что не такой уж и страшный это недуг.

Да, от него умирают, но остается большой процент вероятности вылечиться и продолжить нормальную жизнь. Чуть-чуть попаниковал, и всё. Никакой депрессии не было.

Нелегко было пройти через это всё из-за самочувствия, химиотерапии, но с ментальным здоровьем не испытывал проблем», — цитирует Мирошниченко РИА Новости.

Напомним, что в марте 2022 года у Мирошниченко обнаружили опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок лечился в Германии.