«Авангард» уволил главного тренера, команду может возглавить Квартальнов

Омскийобъявил о решении завершить сотрудничество с главным тренером

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что ситуация требовала перемен, и поблагодарила Рябыкина за работу. Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец.

«Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему.

Поэтому принято решение о его назначении исполняющим обязанности главного тренера», — сказал Волков клубной пресс-службе.

Рябыкин работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года. 46-летний специалист возглавил омский клуб в мае 2022 года.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», следующим главным тренером клуба может стать Дмитрий Квартальнов, который весной покинул «Ак Барс» после трех лет работы в Казани.

«Аванград» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока».