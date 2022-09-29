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    • «Динамо» забросило пять безответных шайб «Амуру», у О'Делла — покер
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    «Динамо» забросило пять безответных шайб «Амуру», у О'Делла — покер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Амур
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей покер оформил Эрик О'Делл, еще одна заброшенная шайба на счету Ивана Муранова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
    Голы: О`Делл — 5 (Миронов), 19:49 — 1:0. О`Делл — 6 (Рашевский, Миронов), 22:59 — 2:0. О`Делл — 7 (бол., Сушко, Уил), 40:35 — 3:0. О`Делл — 8 (Рашевский, Уил), 55:13 — 4:0. Муранов — 2 (Джиошвили), 55:56 — 5:0Вратари: К.Л. Волков (19:48 — 19:50) — КалниньшБроски: 33 (10+12+11) — 22 (6+5+11)Штраф: 8 — 6

    «Динамо» занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» — 10-й с 8 баллами на Востоке.

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