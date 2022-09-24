«Салават Юлаев» по буллитам обыграл минское «Динамо»

В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» выиграл у минского «Динамо». Победу уфимцы одержали в серии буллитов.

У «Салавата» по шайбе на свой счет записали Александр Хмелевский и Сергей Шмелев. Нападающие Никита Пышкайло и Виталий Пинчук забивали у гостей.

Дело дошло до овертаймов и затем до серии буллитов, в которой хозяева победили 2:1.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Хмелевский — 6 (Башкиров), 39:20 — 1:0. Пышкайло — 1 (Демченко, Душак), 42:37 — 1:1. Шмелев — 5 (бол., Кадейкин, Антипин), 47:00 — 2:1. Пинчук — 3 (бол., Емелин, Варфоломеев), 55:55 — 2:2Победный буллит: КулеминВратари: Ежов — ШостакШтраф: 12 — 12Броски: 27 (5+12+8+2) — 31 (10+8+10+3)

У хозяев 3-е место и 12 очков на Востоке. «Динамо» 4-е с 14 баллами на счету в Западной конференции.