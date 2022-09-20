Тренер минского «Динамо»: «Куньлунь» обыграл ЦСКА и теперь к нам приедет злой «медведь»

Главный тренер минскогопрокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с(3:2).

«Хорошо начали матч, играли так, как и надо — все по нашей стратегии. Нейтрализовали сильные стороны соперника. Каждый игрок внес свой вклад в победу.

Особенно порадовало, что после голов "Северстали" мы тут же отвечали заброшенными шайбами. В этом разница по сравнению с другим матчем.

Неудачи не надламывали нас. И держались, а затем отвечали. Горжусь командой. Рад, что достигли желаемого результата.

Шостак — уверенный и психологически устойчивый голкипер. Уверенность приходит через работу, через игру, через проявление лидерских качеств.

Константин много трудился летом и хорошо себя проявлял. Самое главное, мы верим в него. Таким образом приходит стабильность и уверенность.

Печально, что так получается: "Куньлунь" обыграл ЦСКА и к нам приедет злой "медведь". Если серьезно, то надо будет пересмотреть матч ЦСКА и "Куньлуня".

ЦСКА — это в любом состоянии серьезный соперник, а когда злой, то еще сложнее. Нас ждет хорошая проверка на прочность.

К такому важному матчу надо подойти максимально свежими и готовыми. Если сможем играть 60 минут по нашей системе, то все получится. Важной составляющей станут эмоции, выигранные единоборства», — приводит слова тренера пресс-служба «Динамо».