«Трактор» подписал контракт с вратарем из НХЛ

«Трактор» объявил о подписании контракта с канадским вратарем, сообщает пресс‑служба челябинцев.

Соглашение с 34‑летним голкипером рассчитано до конца сезона‑2022/23.

34-летний хоккеист имеет опыт выступлений за «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Баффало Сэйбрз», «Миннесоту Уайлд», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Девилз». Всего в НХЛ он провел 72 матча, в том числе пять игр в плей-офф.

В прошлом регулярном сезоне НХЛ Хэммонд провел 11 матчей: 4 — в составе «Монреаля» (8 пропущенных голов) и 7 — за «Нью-Джерси» (30 пропущенных). Он также сыграл 11 матчей в АХЛ за «Айову Уайлд».