ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Исмаэль БеннасерКалюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов
  • 11:14
    • Барриос и Карраскаль вызваны в сборную Колумбии
  • 08:31
    • Месси сыграет за сборную Аргентины в сентябрьских матчах
  • 08:09
    • Сборная Казахстана рассматривает возможность проведения товарищеского матча с Россией
    Все новости спорта

    «Трактор» подписал контракт с вратарем из НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трансферы КХЛ Трактор НХЛ
    «Трактор» объявил о подписании контракта с канадским вратарем Эндрю Хэммондом, сообщает пресс‑служба челябинцев.

    «Трактор» подписал контракт с вратарем из НХЛ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор» подписал контракт с вратарем из НХЛ

    Соглашение с 34‑летним голкипером рассчитано до конца сезона‑2022/23.

    34-летний хоккеист имеет опыт выступлений за «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Баффало Сэйбрз», «Миннесоту Уайлд», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Девилз». Всего в НХЛ он провел 72 матча, в том числе пять игр в плей-офф.

    В прошлом регулярном сезоне НХЛ Хэммонд провел 11 матчей: 4 — в составе «Монреаля» (8 пропущенных голов) и 7 — за «Нью-Джерси» (30 пропущенных). Он также сыграл 11 матчей в АХЛ за «Айову Уайлд».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Майнц» одержит домашнюю победу
  • «Майнц» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • СКА еще раз влепит «Динамо» крупную партию голов?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Вернется ли «Астон Вилла» на победный путь?
  • «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.83
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Галатасарай — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие