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    «Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Торпедо
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    Шайбу гостей забросил Василий Атанасов. В составе победителей отличились Кирилл Семенов и Вадим Шипачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Атанасов — 2 (бол., Конюшков, Кручинин), 18:18 — 0:1. Семенов — 2 (Галиев), 28:58 — 1:1. Шипачев — 2 (Адамчук), 48:24 — 2:1Вратари: Мифтахов — Тихомиров (57:55)Броски: 29 (11+15+3) — 28 (12+7+9)Штраф: 8 — 10

    В турнирной таблице Восточной конференции казанцы идут третьими, набрав 7 очков. «Торпедо» расположился на девятом месте на Западе с 6 очками.

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