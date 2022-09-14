«Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо»

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
Шайбу гостей забросил Василий Атанасов. В составе победителей отличились Кирилл Семенов и Вадим Шипачев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Атанасов — 2 (бол., Конюшков, Кручинин), 18:18 — 0:1. Семенов — 2 (Галиев), 28:58 — 1:1. Шипачев — 2 (Адамчук), 48:24 — 2:1Вратари: Мифтахов — Тихомиров (57:55)Броски: 29 (11+15+3) — 28 (12+7+9)Штраф: 8 — 10
В турнирной таблице Восточной конференции казанцы идут третьими, набрав 7 очков. «Торпедо» расположился на девятом месте на Западе с 6 очками.