ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Кадис» — «Барселона». Онлайн
  • 19:35
    • ЦСКА разгромил «Краснодар» и догнал «Зенит» в таблице РПЛ
  • 20:04
    • Неймар принес ПСЖ победу над «Брестом»
  • 19:25
    • Дубль Кармоны позволил «Севилье» обыграть «Эспаньол»
  • 18:32
    • «Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию»
  • 18:24
    • «Бавария» упустила победу над «Штутагартом» в Бундеслиге
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Динамо Минск
    Минское «Динамо» забросило 5 шайб в ворота «Нефтехимика» в выездном матче КХЛ.

    Игроки «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Динамо»

    По шайбе у гостей на свой счет записали Седрик Пакетт, Сергей Сапего, Райан Спунер, Брэндон Козун и Виталий Пинчук. Шайба Вячеслава Лещенко в составе хозяев стала единственной.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
    Голы: Пакетт — 2 (Душак), 12:57 — 0:1. Лещенко — 2 (бол.), 15:13 — 1:1. Сапего — 1 (Горбунов), 21:07 — 1:2. Спунер — 5 (Душак, Козун), 26:22 — 1:3. Козун — 2, 47:15 — 1:4. Пинчук — 1 (п.в., Лалонд), 59:25 — 1:5Вратари: Судницин (58:04 — 59:25) — ШостакШтраф: 10 — 16Броски: 35 (9+10+16) — 32 (13+8+11)

    «Динамо» набрало 6 очков и занимает 6 место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл в четвертом матче подряд. У него одно очко и 9 место на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится последний поединок в UFC для Нейта Диаса?
  • Чимаев — Диас. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Где Кокорин, там и голы?!
  • АПОЭЛ — «Арис». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Победа без разгрома?
  • «Сампдория» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чимаев — Диас
  • Бокс
  • Завтра в 07:05
    •  2.09
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.34
  • Прогноз на матч Тальерес Кордоба — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гояс — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие