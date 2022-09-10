Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик»

Минскоезабросило 5 шайб в воротав выездном матче КХЛ.

По шайбе у гостей на свой счет записали Седрик Пакетт, Сергей Сапего, Райан Спунер, Брэндон Козун и Виталий Пинчук. Шайба Вячеслава Лещенко в составе хозяев стала единственной.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Голы: Пакетт — 2 (Душак), 12:57 — 0:1. Лещенко — 2 (бол.), 15:13 — 1:1. Сапего — 1 (Горбунов), 21:07 — 1:2. Спунер — 5 (Душак, Козун), 26:22 — 1:3. Козун — 2, 47:15 — 1:4. Пинчук — 1 (п.в., Лалонд), 59:25 — 1:5Вратари: Судницин (58:04 — 59:25) — ШостакШтраф: 10 — 16Броски: 35 (9+10+16) — 32 (13+8+11)

«Динамо» набрало 6 очков и занимает 6 место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл в четвертом матче подряд. У него одно очко и 9 место на «Востоке».