«Сан-Хосе» уволил главного тренера

«Сан-Хосе Шаркс» уволил главного тренера

Также в отставку отправили помощников тренера Джона Мэддена, Джона Маклина и Дэна Дэрроу, сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что Бугнер стал исполняющим обязанности главного тренера «Акул» по ходу сезона-2019/20. В сентябре 2020 года он стал главным тренером клуба на постоянной основе.

В этом сезоне «Сан-Хосе» впервые в истории пропустил плей-офф в 3-й раз подряд. Клуб занял 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ.