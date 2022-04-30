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    Форвард «Металлурга» Филипп Майе стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Канадский нападающий «Металлурга» Филипп Майе стал лучшим бомбардиром плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

    Филипп Майе
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    Филипп Майе

    Форвард отличился в седьмой встрече финала Кубка Гагарина с ЦСКА и вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров. В 23 встречах плей-офф канадский нападающий забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 21 очко. Кроме того, он стал лучшим ассистентом плей-офф.

  • ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одержав уверенную победу над «Металлургом»
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    • В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

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