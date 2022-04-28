НХЛ. «Даллас» проиграл «Аризоне», «Чикаго» одолел «Вегас»

«Виннипег» — «Филадельфия» 4:0
Российские игроки Иван Проворов, Егор Замула и Евгений Свечников результативными действиями не отметились.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Филадельфия» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Дюбуа — 28 (бол., Коннор, Моррисси), 5:23 — 1:0. Элерс — 28 (бол., Коннор, Уилер), 27:33 — 2:0. Уилер — 15 (Элерс), 35:15 — 3:0. Коннор — 46 (п.в.), 59:22 — 4:0Вратари: Комри — Сандстрем (57:47 — 59:22)Штраф: 8-10Броски: 27 (8+11+8) — 35 (9+10+16)
«Виннипег» — «Филадельфия» 4:0
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль» 3:4
Голкипер хозяев льда Александр Георгиев отразил 19 бросков. Артемий Панарин травмирован и в матче не принимал участия.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Монреаль» — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Голы: Пелинг — 9 (Пеццетта, Лагессон), 18:45 — 0:1. Ривз — 5 (Немет, Руни), 24:14 — 1:1. Питри — 5 (Дворак, Андерсон), 39:51 — 1:2. Ватрано — 18 (Гудроу), 44:15 — 2:2. Хоффман — 15 (Сузуки, Эдмундсон), 52:08 — 2:3. Строум — 21 (мен., Гудроу), 55:41 — 3:3. Питри — 6 (Дворак), 59:29 — 3:4Вратари: Георгиев (59:54) — МонтембоШтраф: 4-6Броски: 27 (10+10+7) — 24 (6+5+13)
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль» 3:4
«Чикаго» — «Вегас» 4:3 Б
Автором победного буллита стал Тайлер Джонсон. Российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов очков не набрал.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вегас» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Рэддиш — 10 (Лафферти), 16:01 — 1:0. Амадио — 11 (Теодор, Стивенсон), 17:39 — 1:1. Рэддиш — 11 (Лафферти, Курашев), 19:57 — 2:1. Мартинес — 3 (Стивенсон), 23:57 — 2:2. К. Джонс — 5, 25:03 — 3:2. Пачиоретти — 18 (Макнэбб, Стивенсон), 37:12 — 3:3Победный буллит: ДжонсонВратари: Ланкинен — ТомпсонШтраф: 2-4Броски: 40 (16+11+8+5) — 40 (15+9+14+2)
«Чикаго» — «Вегас» 4:3 Б
«Даллас» — «Аризона» 3:4 ОТ
Российские игроки «Старз» Денис Гурьянов, Владислав Наместников и Александр Радулов результативными действиями не отметились.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Аризона» — 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Хаканпяя — 4 (Линделл, Сегин), 4:42 — 1:0. Сегин — 24 (Робертсон, Павелски), 13:48 — 2:0. Хейсканен — 5 (бол., Клингберг, Павелски), 22:58 — 3:0. Строльман — 8 (Шмальц, Хейтон), 43:43 — 3:1. Гостисбеер — 12, 47:20 — 3:2. Хейтон — 10 (бол., Кессел, Гостисбеер), 51:58 — 3:3. Бойд — 16 (Капобьянко), 61:43 — 3:4Вратари: Уэджвуд — СятериШтраф: 6-8Броски: 29 (7+18+3+1) — 37 (14+7+15+1)
«Даллас» — «Аризона» 3:4 ОТ
«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» 3:5
НХЛ Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы: Маккэн — 27 (Гурд), 18:59 — 1:0. Донато — 16 (Эберле, Соуси), 22:24 — 2:0. Виларди — 4 (Лизотт, Мовераре), 30:11 — 2:1. Дано — 27 (Арвидссон, Атанасиу), 33:41 — 2:2. Эберле — 21 (Бенайерс, Донато), 34:29 — 3:2. Мур — 17 (Рой, Виларди), 37:15 — 3:3. Андерссон — 1 (Лемье), 42:39 — 3:4. Атанасиу — 11 (п.в., Виларди, Андерсон), 58:54 — 3:5Вратари: Грубауэр (57:34 — 58:54) — КуикШтраф: 2-10Броски: 41 (12+11+18) — 28 (2+17+9)