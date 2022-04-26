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    Нападающий «Металлурга»: Надо реализовывать свои моменты, но то руки дрожат, то шайба перепрыгивает

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг ЦСКА КХЛ
    Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин высказался о поражении команды в пятом матче финала КХЛ.

    Егор Коробкин
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    Егор Коробкин

    Магнитогорцы уступили ЦСКА со счетом 2:3 в овертайме. Счет в серии финала Кубка Гагарина — 3-2 в пользу «Металлурга».

    «Пока что опустошение. Будем разбираться. Надо реализовывать свои моменты. Но где-то руки дрожат, где-то шайба перепрыгивает.

    В овертайме был хороший момент в большинстве. Не забили, и получили гол в контратаке. Что ж, едем в Москву. Надо побеждать там.

    Как забил гол? Задача была — выиграть борьбу, отобрать шайбу. Я ее выиграл, вышел на пространство и хорошо попал вратарю подмышку.

    Когда забили гол, то ребята начали меня обнимать. Я им отвечал: "Парни, нам еще 10-11 минут играть. Не расслабляемся. Двигаемся дальше!".» — сказал игрок «Матч ТВ».

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