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    ЦСКА сыграет с «Металлургом» в пятом матче финальной серии КХЛ в шесть защитников

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Металлург Мг
    Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и ЦСКА на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17:00 по московскому времени.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Металлург»:

    Кошечкин (Налимов);
    Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;
    Хабаров — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Голдобин;
    Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
    Николаев, Коробкин — Неколенко — Виделль, Юров.

    ЦСКА:

    Федотов (Рейдеборн);
    Дальбек — Нестеров, Слепышев — Каменев — Плотников;
    Гилмор — Диц, Окулов — Карнаухов — Григоренко;
    Сергеев — Провольнев, Абрамов — Светлаков — Соркин;
    Гуськов — Андронов — Мингачёв; Юртайкин.

    Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».

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