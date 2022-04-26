ЦСКА сыграет с «Металлургом» в пятом матче финальной серии КХЛ в шесть защитников

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;
Хабаров — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Голдобин;
Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Коробкин — Неколенко — Виделль, Юров.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек — Нестеров, Слепышев — Каменев — Плотников;
Гилмор — Диц, Окулов — Карнаухов — Григоренко;
Сергеев — Провольнев, Абрамов — Светлаков — Соркин;
Гуськов — Андронов — Мингачёв; Юртайкин.
Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».