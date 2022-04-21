Грудинин: Думаю, третий матч с «Магниткой» будет совсем иным

Защитникпрокомментировал поражение от(4:6) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Тяжелая игра. Это финал, здесь все игры очень важные. Каждый момент важен. Сегодня свои ошибки допустили, пропустили ненужные шайбы. Отсюда результат.

В молодежном хоккее такая результативность в играх была, но за мою пока короткую взрослую карьеру — конечно, нет.

Слежу ли за финалом в МХЛ? Конечно, они вот начали сейчас играть, им важна поддержка. Две команды, две семьи для меня. Эмоционально я с ними.

Хватит ли сил? Уже все привыкли, опытные — к этому режиму игр. Думаю, третий матч будет совсем иным. Отдохнем и готовимся к другой игре», — цитирует Грудинина пресс-служба КХЛ.

Благодаря победе в этом матче «Металлург» сравнял счет в серии — 1-1. Третья игра противостояния состоится 22 апреля в Москве.