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    Быков: Желаю удачи челябинскому суровому парню Знарку в «Ак Барсе»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс КХЛ
    Известный российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «Новость о том, что Олег Знарок может возглавить "Ак Барс", вызывает у меня двоякие чувства. Ведь в этом клубе работал раньше Дима Квартальнов, с которым я в свое время играл. Это мой коллега, и мне очень обидно, что человек потерял место работы.

    С другой стороны, другой, хорошо мне знакомый коллега по цеху Олег Знарок эту работу нашел. Мы с давних пор соперничали на льду и как игроки, и как тренеры. Желаю удачи челябинскому суровому парню.

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    • А вот Дима Квартальнов пусть побыстрее найдет возможность, чтобы вернуться в любимую профессию. Это очень хороший тренер, и пусть он снова станет востребованным», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

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