Быков: Желаю удачи челябинскому суровому парню Знарку в «Ак Барсе»

Известный российский тренерпрокомментировал назначение на пост главного тренера

«Новость о том, что Олег Знарок может возглавить "Ак Барс", вызывает у меня двоякие чувства. Ведь в этом клубе работал раньше Дима Квартальнов, с которым я в свое время играл. Это мой коллега, и мне очень обидно, что человек потерял место работы.

С другой стороны, другой, хорошо мне знакомый коллега по цеху Олег Знарок эту работу нашел. Мы с давних пор соперничали на льду и как игроки, и как тренеры. Желаю удачи челябинскому суровому парню.

А вот Дима Квартальнов пусть побыстрее найдет возможность, чтобы вернуться в любимую профессию. Это очень хороший тренер, и пусть он снова станет востребованным», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».