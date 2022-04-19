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    Овечкин забросит 50 шайб в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, уверен Фетисов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин способен забросить 50 шайб в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2021/22.

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    «Уверен, Овечкин без проблем дойдет до отметки в 50 голов за сезон, тем более что у него для этого еще шесть игр.

    Конечно, ожидал такой результативности от Александра даже в 36 лет. Мы вместе катались летом: Александр был в потрясающей форме, я видел его нацеленность.

    Овечкин — лидер и капитан "Вашингтона", поэтому уверен, что он не убавит в результативности и в плей-офф. Александр играет не ради статистики.

    Если ему будет позволять здоровье, то еще ближайшие пару сезонов он не сбавит темп», — приводит «Чемпионат» слова Овечкина.

    В сезоне-2021/22 Овечкин забросил 48 шайб в 74 матчах. «Вашингтону» осталось провести еще 6 игр в нынешнем регулярном чемпионате.

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