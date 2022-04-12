Агент Квартальнова: Никто не собирается посыпать голову пеплом после ухода из «Ак Барса»

Известный хоккейный агентпрокомментировал уходс поста главного тренера «Ак Барса».

Руководство «Ак Барса» решило не продлевать контракт с Квартальновым и его штабом.

«Отставка тренера — это часть тренерской работы. Контракт с Дмитрием Вячеславовичем не продлен.

Никто не собирается посыпать голову пеплом, Квартальнов готов к дальнейшей плодотворной работе. Мы готовы к предложениям и к рассмотрению различных вариантов.

Анализировать ситуацию по сезону — это не моя прерогатива, а руководства Ак Барса», — приводит слова Николаева «Чемпионат».

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» (2-4) в первом раунде текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Кваральнов работал в «Ак Барсе» с 2019 года.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Ак Барса» может вернуться Зинэтула Билялетдинов.