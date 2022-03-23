СМИ: «Ак Барс» склоняется к замене Квартальнова на Билялетдинова

Руководство казанскогосклоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с главным тренером, сообщает «Бизнес Online»

Его соглашение с «Ак Барсом» было подписано по схеме 1+1. Задачей-минимумом был выход в финал Восточной конференции — именно в таком случае автоматически активировался второй год.

«Ак Барс» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4). При этом сам Квартальнов рассчитывает продолжить работу с командой.

Отмечается, что одним из кандидатов на пост главного тренера является Зинэтула Билялетдинов. С ним уже состоялись переговоры, последние несколько дней 67-летний специалист находится в Казани.

Билялетдинов руководил «Ак Барсом» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Он выиграл с клубом чемпионат России в 2006 году и три Кубка Гагарина (в 2009, 2010 и 2018 годах).

При этом кандидатура Олега Знарка руководителями казанского клуба на данный момент не рассматривается.