ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаПризеры известны? Итоги 24-го тура РПЛ
  • 16:43
    • Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Монте-Карло
  • 16:17
    • Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на пятый матч серии финала Востока
  • 15:23
    • Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне
  • 13:32
    • Три клуба НХЛ хотят подписать форварда СКА Кузьменко
  • 13:05
    • Лукаку пропустит ответный матч с «Реалом»
    Все новости спорта

    Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на пятый матч серии финала Востока

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Трактор
    Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» на пятый матч команд в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    У «Магнитки» встречу пропускает нападающий Егор Коробкин, его место занял Павел Акользин.

    «Металлург»:

    Кошечкин (Налимов);
    Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Виделль;
    Хабаров — Григорьев, Лайпсик — Майе — Голдобин;
    Дронов — Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;
    Николаев, Юров, Никонцев — Неколенко — Акользин.

    «Трактор»:

    Вилл (Гарипов);
    Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Тертышный;
    Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;
    Блажиевский — Кулик, Потапов– Ткачёв — Основин;
    Исаев — Шварёв, Горюнов-Рольгизер — Стась — Капустин.

    Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Магнитки».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магнитка» добьет «Трактор» на своем льду?
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Болонья» и «Сампдория» будут забивать?
  • «Болонья» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Летучие мыши» добудут викторию?
  • «Райо Вальекано» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Болонья — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие