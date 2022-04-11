Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на пятый матч серии финала Востока

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
У «Магнитки» встречу пропускает нападающий Егор Коробкин, его место занял Павел Акользин.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Виделль;
Хабаров — Григорьев, Лайпсик — Майе — Голдобин;
Дронов — Хультстрём, Кошелев — Зернов — Карпов;
Николаев, Юров, Никонцев — Неколенко — Акользин.
«Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Тертышный;
Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;
Блажиевский — Кулик, Потапов– Ткачёв — Основин;
Исаев — Шварёв, Горюнов-Рольгизер — Стась — Капустин.
Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Магнитки».