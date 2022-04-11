Алексей Кудашов сохранил пост главного тренера московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо»останется на посту наставника клуба.

«Кудашов продолжит работу в "Динамо". У него двухлетний контракт», — передаёт слова президента клуба Виктора Воронина корреспондент «Чемпионата».

50-летний специалист возглавляет «бело-голубых» с 2021 года. Под его руководством «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона, в первом раунде Кубка Гагарина обыграв в серии «Северсталь» (4-3).

В полуфинале Запада динамовцы уступили в серии ЦСКА со счётом 0-4.

Отметим, что в апреле прошлого года Кудашов подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+1». Последние раз бело-голубые выигрывали Кубок Гагарина в 2013 году, в финале обыграв «Трактор» (4-2).