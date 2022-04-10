Ротенберг: Ребята молодцы, играли друг за друга, ловили шайбы на себя

Главный тренер СКАпрокомментировал победу над(3:2) в полуфинале Кубка Гагарина.

«Играли с серьезным соперником. Очень важный матч для нас. Ребята молодцы: высокая самоотдача, играли друг за друга, ловили шайбы на себя. Все играли на команду. Работа продолжается, знаем, что можем играть лучше. Готовимся к следующей игре.

Мы всегда ищем ключ к победе. Оскар — лидер команды. Мы ищем, чем можем удивить очень серьезного соперника. Постоянно работаем над тем, чтобы улучшить детали, оттачиваем наше мастерство. Да, мы рассчитываем на Оскара, как и на всех остальных ребят.

Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Понимаем, что нам нужно улучшить детали, больше лезть на ворота, больше бросать, брать на себя ответственность. Это бой, схватка, постоянно происходит что-то новое. Заранее сценария нет, его диктует сама игра.

Мы вносим коррективы прямо по ходу матча, но не подстраиваемся под соперника. Нас соперник не удивил. Конечно, мы изучили состав, видели изменения в звеньях. Наверное, перемены будут и в дальнейшем, мы ни на секунду не расслабляемся.

ЦСКА несколько раз запирался в зоне? Это тактические моменты. По физике мы подготовлены очень хорошо, добавляли в концовках периода. Но детали, конечно, можно улучшить. Мы можем добавить и в плане силовой борьбы, не все получается до конца.

Но мы играем против очень сильного соперника, будем стремиться отточить все», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Благодаря этой победе команда Романа Ротенберга вышла вперед в серии 3-2. 6-я игра противостояния состоится 12 апреля в Москве.