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    Гатиятуллин: В третьем периоде контратаку пропустили, это стало ключевым моментом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трактор Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2) в третьем матче финала Восточной конференции.

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Готовились, разбирали предыдущие матчи. Знаем все стороны соперника.

    Неплохо провели первую часть игры, в третьем периоде допустили ошибки в позиционной атаке и получили контратаку. Претензии по самоотдаче нет.

    И в сезоне мы так пытались играть. При любой возможности мы всегда говорим: если есть возможность сыграть активно, надо играть. Но надо не попасться на контратаке.

    Но в третьем периоде контратаку пропустили, это стало ключевым моментом. Не хватило завершающего паса и броска. Играли в атаке хорошо, но реализация подвела.

    На сегодняшний день у нас играет оптимальный состав. Пропущенные голы — не вина конкретного игрока, нужно смотреть на всю пятерку.

    Не могу сказать, увидим ли мы в этой серии Седлака и Пулккинена. Доктора делают все возможное и невозможное. Как только они будут готовы, они сыграют», — передает слова Гатиятулина Sport24.

    Счет в серии 2-1 в пользу «Магнитки».

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