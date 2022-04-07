Гатиятуллин: В третьем периоде контратаку пропустили, это стало ключевым моментом

Главный тренер «Трактора»прокомментировал поражение от(1:2) в третьем матче финала Восточной конференции.

«Готовились, разбирали предыдущие матчи. Знаем все стороны соперника.

Неплохо провели первую часть игры, в третьем периоде допустили ошибки в позиционной атаке и получили контратаку. Претензии по самоотдаче нет.

И в сезоне мы так пытались играть. При любой возможности мы всегда говорим: если есть возможность сыграть активно, надо играть. Но надо не попасться на контратаке.

Но в третьем периоде контратаку пропустили, это стало ключевым моментом. Не хватило завершающего паса и броска. Играли в атаке хорошо, но реализация подвела.

На сегодняшний день у нас играет оптимальный состав. Пропущенные голы — не вина конкретного игрока, нужно смотреть на всю пятерку.

Не могу сказать, увидим ли мы в этой серии Седлака и Пулккинена. Доктора делают все возможное и невозможное. Как только они будут готовы, они сыграют», — передает слова Гатиятулина Sport24.

Счет в серии 2-1 в пользу «Магнитки».