Гатиятуллин: В третьем периоде контратаку пропустили, это стало ключевым моментом

«Готовились, разбирали предыдущие матчи. Знаем все стороны соперника.
Неплохо провели первую часть игры, в третьем периоде допустили ошибки в позиционной атаке и получили контратаку. Претензии по самоотдаче нет.
И в сезоне мы так пытались играть. При любой возможности мы всегда говорим: если есть возможность сыграть активно, надо играть. Но надо не попасться на контратаке.
Но в третьем периоде контратаку пропустили, это стало ключевым моментом. Не хватило завершающего паса и броска. Играли в атаке хорошо, но реализация подвела.
На сегодняшний день у нас играет оптимальный состав. Пропущенные голы — не вина конкретного игрока, нужно смотреть на всю пятерку.
Не могу сказать, увидим ли мы в этой серии Седлака и Пулккинена. Доктора делают все возможное и невозможное. Как только они будут готовы, они сыграют», — передает слова Гатиятулина Sport24.
Счет в серии 2-1 в пользу «Магнитки».