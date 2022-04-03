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    «Металлург» одержал победу над «Трактором» в первом матче финала плей-офф КХЛ на Востоке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в первом матче в рамках финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 14-й минуте в ситуации «пять на три» счёт открыл форвард «Трактора» Виталий Кравцов, ему ассистировали Лоуренс Пилут и Ник Бэйлен. Ответную шайбу забросил защитник «Магнитки» Артём Земчёнок с передачи Николая Голдобина.

    На 34-й минуте в меньшинстве челябинцы вышли вперёд во второй раз, отличился Алексей Бывальцев. На второй минуте третьего периода «Металлург» восстановил равновесие в счёте, в большинстве гол забил Линус Хультстрём с паса Филиппа Майе.

    КХЛ
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
    Голы: Кравцов — 6 (бол., Пилут, Бэйлен), 13:24 — 0:1. Земченок — 1 (Голдобин), 19:21 — 1:1. Бывальцев — 3 (мен.), 33:23 — 1:2. Хультстрем — 1 (бол., Майе), 41:02 — 2:2. Неколенко — 1 (Дронов, Никонцев), 47:08 — 3:2Вратари: Кошечкин — Вилл (57:28)Штраф: 8 — 8Броски: 40 (10+16+14) — 25 (8+5+12)Судьи: Раводин, Соин

    Победу «Магнитке» на 48-й минуте принёс Архип Неколенко, ассистенты — Григорий Дронов и Анатолий Никонцев.

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