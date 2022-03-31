Вайсфельд: Вратарь «Авангарда» сыграл довольно средне в решающем матче с «Магниткой»

Известный экспертпрокомментировал разгромную победу магнитогорскогонад(4:0) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Не думаю, что у "Авангарда" что-то вдруг сломалось. Просто всерьез начала сказываться проблема с защитниками, которых "Авангарду" явно не хватало.

Конечно, это не единственная причина, по которой "ястребы" уступили, но это очень серьезный аргумент против них. Хотя предыдущую игру "Авангард" провел просто здорово! Но, опять же, защитники сыграли на морально-волевых. Шарипзянов и Емелин со льда фактически не уходили.

Я бы, во-первых, отметил, что в седьмой встрече вратарь "Авангарда" (Шимон Грубец) сыграл довольно средне.

А что касается "Магнитки", там как раз не стоит кого-то одного выделять. Разве Чибисов, который ключевую шайбу забросил, меньше внес вклад в победу, чем вратарь или игроки обороны? Магнитогорцы как раз именно всей командой здорово сыграли. Они свои голы забили, а потом "Авангарду" ничего сделать не позволили», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

В финале Восточной конференции «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором».