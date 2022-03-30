Крикунов: Нельзя сказать, что «Авангард» полностью провалился

Бывший главный тренер сборной Россииподелился впечатлениями от победынад(4:0) в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

В полуфинале магнитогорская команда сыграет против «Трактора».

«Нельзя сказать, что "Авангард" полностью провалился. Они хорошо играли в течение серии и сегодня тоже было видно их желание и стремление. Но в прошлой игре они отдали слишком много сил и эмоций. Думаю, это сыграло огромную роль.

"Магнитка", безусловно, понравилась — они очень бодро и весело сыграли серию против "Авангарда". В целом я был полностью уверен, что они выйдут в финал конференции. Будет очень интересно посмотреть на их серию с "Трактором", но загадывать ничего не буду.

Хартли — очень хороший тренер, "Авангард" показал достойную игру, потому что тренер смог собрать команду, несмотря на потери. Я лично не согласен с мнением, что ему пора в отставку, не стоит забывать его заслуги.

Сегодня у него и у команды просто не получилось, "Металлург" был сильнее», — сказал Крикунов Sport24.