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    Вайсфельд: ЦСКА — СКА — более чем заслуженный финал Запада

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА СКА КХЛ
    Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от противостояния ЦСКА и СКА в финале Западной конференции КХЛ.

    Леонид Вайсфельд
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    Леонид Вайсфельд

    «Видна ли мне была рука Жамнова в серии со СКА? Нет. То, что Гусев играл не так ярко, объяснимо тем, что к лидерам всегда повышенное внимание. Не просто так же говорят, что плей-офф — игра четвертых звеньев. Не думаю, что Миронов как главный тренер допустил бы кого-то к команде.

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    • С ЦСКА вообще все понятно, они производят очень сильное впечатление. В первых двух сериях они играли невероятно сильно, неужели они так пройдут весь плей-офф? Это будет удивительно. Если они будут играть так же, как в первых двух сериях, СКА будет очень тяжело», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

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