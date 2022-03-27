Вайсфельд: ЦСКА — СКА — более чем заслуженный финал Запада

Известный хоккейный экспертподелился ожиданиями от противостоянияв финале Западной конференции КХЛ.

«Видна ли мне была рука Жамнова в серии со СКА? Нет. То, что Гусев играл не так ярко, объяснимо тем, что к лидерам всегда повышенное внимание. Не просто так же говорят, что плей-офф — игра четвертых звеньев. Не думаю, что Миронов как главный тренер допустил бы кого-то к команде.

ЦСКА — СКА — более чем заслуженный финал Запада, а кто там должен играть? Минск или "Спартак"?

С ЦСКА вообще все понятно, они производят очень сильное впечатление. В первых двух сериях они играли невероятно сильно, неужели они так пройдут весь плей-офф? Это будет удивительно. Если они будут играть так же, как в первых двух сериях, СКА будет очень тяжело», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».