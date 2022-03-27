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    Агент Гусева высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА ЦСКА КХЛ
    Юрий Николаев, агент нападающего СКА Никиты Гусева, прокомментировал информацию о том, что хоккеист может перейти в ЦСКА.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    Действующий контракт Гусева со СКА рассчитан до конца текущего сезона.

    «Правда ли, что Никита Гусев ведет переговоры с ЦСКА? Прежде всего, будет интересно понаблюдать за финальной серией Западной конференции между двумя армейскими клубами.

    Что касается различных инсинуаций и слухов про Никиту, то они не имеют под собой никакой почвы. Это некорректно и не соответствует действительности.

    Ни с ЦСКА, ни с каким другим клубом мы переговоров не ведем», — приводит слова Николаева «Чемпионат».

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