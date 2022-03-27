Агент Гусева высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

Юрий Николаев, агент нападающего СКА, прокомментировал информацию о том, что хоккеист может перейти в

Действующий контракт Гусева со СКА рассчитан до конца текущего сезона.

«Правда ли, что Никита Гусев ведет переговоры с ЦСКА? Прежде всего, будет интересно понаблюдать за финальной серией Западной конференции между двумя армейскими клубами.

Что касается различных инсинуаций и слухов про Никиту, то они не имеют под собой никакой почвы. Это некорректно и не соответствует действительности.

Ни с ЦСКА, ни с каким другим клубом мы переговоров не ведем», — приводит слова Николаева «Чемпионат».