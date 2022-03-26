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    Хартли: Надеемся вернуться в Магнитогорск на седьмой матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:5) в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Хорошая игра была ровно до того момента, пока мы не получили пятиминутное удаление. Счет был 1:2, мы были в игре, инициатива переходила от одной команды к другой.

    Мы действовали неплохо, думаю, зрителям игра понравилась, настоящий матч плей-офф. Обидное поражение, но серия переезжает в Балашиху, надеемся вернуться в Магнитогорск на седьмой матч.

    Найт перестал выигрывать вбрасывания? "Металлург" — сильный соперник, тоже хорошо действует на вбрасываниях.

    Не думаю, что сказывается усталость — в отношении лидеров. Тут либо забиваешь, либо не забиваешь.

    Что касается реализации моментов, это важный аспект плей-офф, "Металлург" здорово поработал, чтобы нейтрализовать нас в этом компоненте.

    Да, мы много забивали в первых матчах, но против нас действует лучшая команда конференции. Нелегко им противостоять, сложно забивать.

    Немногие предрекали на старте, что серия продлится шесть матчей. Но мы прижаты к стенке, отступать некуда.

    Мы строили эту команду четыре года, воспитывали характер. Пришло время его показать», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

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