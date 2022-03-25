ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСе ля ви. «ПСЖ» и Неймар устали друг от друга, все идет к разрыву отношений
  • 18:02
    • Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на Чемпионате Мира во Франции
  • 19:27
    • «Трактор» в овертайме дожал «Салават» и повел в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
  • 17:50
    • Фигуристы Пападакис и Сизерон побили мировой рекорд в ритм-танце на ЧМ во Франции
  • 16:52
    • «Барселона» назвала цену, которую клуб готов заплатить за Левандовского
  • 16:28
    • Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм» летом
    Все новости спорта

    «Трактор» в овертайме дожал «Салават» и повел в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ.

    «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор»

    В составе победителей отличились Виталий Кравцов и Лоуренс Пилут.

    За уфимскую команду единственную шайбу забросил Александр Кадейкин.

    КХЛ. Кубок Гагарина-2022. Восточная конференция. 1/2 финала
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Кадейкин — 4 (Шмелев), 9:47 — 0:1. Кравцов — 5 (Яруллин, Пилут), 30:19 — 1:1. Пилут — 1 (бол., Бывальцев), 54:42 — 2:1Вратари: Вилл — Шарыченков (58:29)Броски: 17 (9+4+4) — 26 (10+8+8)Штраф: 8 — 4

    Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентина победит, но без феерии голов
  • Аргентина — Венесуэла. Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Кот-д Ивуар обыграет Францию на ее поле?
  • Франция — Кот-д Ивуар. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Англичане на своем поле разгромят «почтальонов»
  • Англия U21 — Андорра U21. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.85
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Франция — Кот-д Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Карацев — Умбер
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кецманович — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Медведев — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие