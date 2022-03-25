«Трактор» в овертайме дожал «Салават» и повел в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Виталий Кравцов и Лоуренс Пилут.
За уфимскую команду единственную шайбу забросил Александр Кадейкин.
КХЛ. Кубок Гагарина-2022. Восточная конференция. 1/2 финала
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кадейкин — 4 (Шмелев), 9:47 — 0:1. Кравцов — 5 (Яруллин, Пилут), 30:19 — 1:1. Пилут — 1 (бол., Бывальцев), 54:42 — 2:1Вратари: Вилл — Шарыченков (58:29)Броски: 17 (9+4+4) — 26 (10+8+8)Штраф: 8 — 4
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.