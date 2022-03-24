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    Международная федерация хоккея инициировала расследование в отношении ФХР и КХЛ

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    Международная федерация хоккея (IIHF) начала расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении кодекса этики организации.

    Международная федерация хоккея инициировала расследование в отношении ФХР и КХЛ
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    Совет IIHF направил для рассмотрения в Совет по этике вопрос о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении демонстрационных акций в поддержку действий России на территории Украины.

    Поскольку это представляет собой нарушение Кодекса этики IIHF, Совет по этике проведет дальнейшее расследование и решит, будет ли это дело передано в Дисциплинарный совет IIHF.

    Совет IIHF также рассмотрит возможную причастность почетного президента организации Рене Фазеля к России и КХЛ.

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