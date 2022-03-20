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    Воробьев: Индивидуальные ошибки стоили нам первого периода

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Авангард КХЛ
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (5:7) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Индивидуальные ошибки стоили нам первого периода. Готовимся к третьей игре. Да, "Авангард" действует отчаянно. Сложно. Нельзя делать свои ошибки. Когда счет 1:4, сложно играть.

    Моменты были, мы могли забить, сравнять и выйти вперед, но защитники всегда в последний момент ложились под шайбу. Нельзя, прежде всего, делать свои ошибки.

    Уровень ярости нужен такой, чтобы все брать. Примерно эти слова были сказаны в раздевалке. Выводы будем делать. Сейчас пока все сказать не могу.

    Два дня мы не тренируем — мы это делаем целый год. Работаем над этим. Значит, надо подбирать эти шайбы на вбрасываниях», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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