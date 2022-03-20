Воробьев: Индивидуальные ошибки стоили нам первого периода

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал поражение от омского(5:7) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

«Индивидуальные ошибки стоили нам первого периода. Готовимся к третьей игре. Да, "Авангард" действует отчаянно. Сложно. Нельзя делать свои ошибки. Когда счет 1:4, сложно играть.

Моменты были, мы могли забить, сравнять и выйти вперед, но защитники всегда в последний момент ложились под шайбу. Нельзя, прежде всего, делать свои ошибки.

Уровень ярости нужен такой, чтобы все брать. Примерно эти слова были сказаны в раздевалке. Выводы будем делать. Сейчас пока все сказать не могу.

Два дня мы не тренируем — мы это делаем целый год. Работаем над этим. Значит, надо подбирать эти шайбы на вбрасываниях», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».